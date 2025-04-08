النفط الأمريكي يهبط دون 60 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 4 سنوات

سجلت أسعار النفط الأمريكي تراجعًا حادًا في ختام تعاملات الثلاثاء، متأثرة بمخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات واحتمالية اندلاع حرب رسوم جمركية على خلفية الإجراءات التجارية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض خام غرب تكساس الأمريكي بقيمة 1.12 دولار، بما يعادل 1.85%، ليغلق عند مستوى 59.58 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أبريل 2021، كما تراجع خام برنت القياسي العالمي بمقدار 1.39 دولار، أو بنسبة 2.16%، ليصل إلى 62.82 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ومنذ إعلان ترامب الجولة الجديدة من الرسوم الأسبوع الماضي، خسر النفط أكثر من 15% من قيمته، لكن الخام الأمريكي سجل مكاسب مؤقتة خلال اليوم وصلت إلى 1.7%، قبل أن تعود الأسعار للهبوط مع استمرار المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين.

ووصفت رئيسة استراتيجية السلع في بنك "آر بي سي للأسواق المالية"، هليما كروفت، الوضع الحالي في أسواق الطاقة بأنه "كوكتيل سموم" يجمع بين مخاوف الركود الاقتصادي نتيجة الرسوم الجمركية، وقرار تحالف "أوبك+" بزيادة المعروض النفطي في الأسواق.

وقالت كروفت، في تصريحات للشبكة، "الجميع الآن في حالة ترقب، في انتظار ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية لإنهاء هذا النزاع التجاري المتصاعد".

ومن المنتظر أن تقفز الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 104% اعتبارًا من بداية الأربعاء في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، في وقت تؤكد فيه بكين أنها "ستقاتل حتى النهاية" في مواجهة التصعيد الأمريكي.