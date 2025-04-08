مكالمة حسمت صفقة زيزو.. وكواليس التوقيع في فيلا الخطيب.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد مصطفى زيزو بالفعل تواجد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على تأشيرة الدخول وبتنيسق كامل مع مسئولي النادي الأهلي.

وقال، عبر برنامجه بلس 90، الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "النادي الأهلي أيضا قام بالتنسيق مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، استعدادًا لانطلاقة كأس العالم للأندية، وحتى لو ضم الأهلي أي لاعب مطلع يونيو المقبل، فإن هناك تسهيلات لحصول أي صفقة جديدة على تأشيرة دخول الولايات المتحدة".

وأضاف: "زيزو حسم أمره بالفعل ويرغب في خوض كأس العالم للأندية، واليوم انتشر خبر وصوله إلى السفارة الأمريكية، وبالتالي اضطر اللاعب لنشر بيان رسمي عبر انستجرام لتوضيح الموقف".

وأكد: "المفاوضات مع زيزو بدأت في شهر يناير الماضي، ووقع في شهر فبراير، وبدأت من جانب بعض الوسطاء مع زيزو ووالده، ووالد اللاعب أبدى موافقة رسمية بالاتفاق مع نجله على ارتداء القميص الأحمر، لصناعة مجد كروي جديد، وهو ما قاله والده لمسئولي الأهلي".

وزاد: "التواصل ظل مستمر بين مسئولي الأهلي وزيزو، والمكالمة التي حسمت الصفقة كانت بين الكابتن محمود الخطيب مع والد زيزو".

وأكمل: "والد زيزو منح نجله هاتفه للرد على الخطيب خلال تلك المكالمة التليفونية، وأكد له رئيس الأهلي ترحيبه بانضمامه وأنه لاعب موهوب وخلوق ويتعامل باحترافية، وهو الأمر الذي يشجع مسئولي النادي الأهلي على التمسك بالتعاقد معه وذلك خلال المكالمة ذاتها".

وزاد: "مكالمة الخطيب مع زيزو ووالده كانت حاسمة للأمر، ليقرر اللاعب بعدها بشكل رسمي الانضمام للنادي الأهلي، كما أن والد اللاعب (أهلاوي) ولديه علاقة جيدة مع مسئولي النادي".

وأشار: "بعد تلك المكالمة بأيام، حدثت جلسة في فيلا الكابتن الخطيب بالشيخ زايد بحضور زيزو ووالده، وتم حسم الأمور خلالها وتم توقيع العقود بشكل رسمي".

وأضاف: "شركة الكرة أكملت المفاوضات مع زيزو، وقامت بالتوقيع مع اللاعب عقود تجارية وإعلانية، وكل هذه الأمور تمت تحت إشراف أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة الشركة.

وتابع: "ميدو كان غاضب بشدة بعدما علم بما حدث من جانب زيزو وعلمه بتوقيعه للأهلي، وبالنسبة للأمور التعاقدية التي تخص زيزو، وعقد اللاعب سيبدأ مع النادي بـ20 مليون جنيه، ويزيد 5 ملايين جنيه سنويًا، بالإضافة للعقد الإعلاني بحد أدنى 15 مليون في السنة الأولى، ويزيد بشكل سنوي، وبخلاف عمولة والده، وكلها أمور مدعومة من خارج النادي الأهلي".

وأتم: "زيزو مع الأهلي (ضامن مستحقاته المالية)، وبالإضافة لذلك الاستفادة الفنية، ورغم تلقيه عرضًا من العين الإماراتي، فإن والده أقنعه بارتداء القميص الأحمر في ظل عدم الاهتمام الكبير بالدوري الإماراتي، وصعوبة مجموعة العين في كأس العالم للأندية".