موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية بين برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويدخل برشلونة اللقاء تحت قيادة مدربه هانز فليك ، الذي يسعى لإعادة الفريق الكتالوني إلى منصات التتويج الأوروبية بعد غياب طويل عن الأدوار المتقدمة.

ويعوّل على الأداء القوي الذي ظهر به برشلونة خلال هذا الموسم، خاصة في الأدوار الإقصائية، معتمداً على عناصر الخبرة والشباب مثل ليفاندوفسكي.

في المقابل، يخوض بوروسيا دورتموند المباراة بروح عالية، بعد أن فاجأ الجميع بمستواه القوي في البطولة هذا الموسم، وتمكن من تجاوز مجموعته الصعبة ثم عبور دور الـ16 بنجاح.

ويأمل الفريق الألماني في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تُسهل من مهمته في مباراة الإياب على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

المباراة تحمل طابعًا هجوميًا بامتياز، حيث يمتلك كلا الفريقين لاعبين سريعين ومهاريين قادرين على إحداث الفارق، مما يزيد من احتمالية مشاهدة مواجهة مفتوحة مليئة بالأهداف والفرص.

ويسعى كلا الفريقين لقطع نصف الطريق نحو التأهل إلى نصف النهائي، في بطولة تحمل هذا الموسم الكثير من المفاجآت، وسط طموحات كبيرة من كبار القارة للظفر باللقب الأغلى.