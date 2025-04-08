داليا عبدالرحيم تشارك في احتفال باكستان باليوم الوطني الـ 85

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 11:48 م

احتفلت سفارة باكستان في القاهرة باليوم الوطني الـ 85 ، بحضور عدد من الشخصيات البارزة أبرزهم وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، وسفراء السعودية والأردن وتركيا وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من ممثلي السفارات في القاهرة.

حضرت الحفل الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي.

وقدمت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، التهاني لسفير باكستان في القاهرة السفير عامر شوكت، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 85 لباكستان.

وفي كلمته قدم السفير عامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة الشكر لمصر على جهودها المتواصلة ومواقفها الثابتة لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم مع سفير باكستان بالقاهرة

كما حضر الحفل، السفير السعودي صالح الحصيني وأيضًا السفير التركي في القاهرة، مو صالح.