ads
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

داليا عبدالرحيم تشارك في احتفال باكستان باليوم الوطني الـ 85

داليا عبدالرحيم تشارك
داليا عبدالرحيم تشارك في احتفال باكستان باليوم الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفلت سفارة باكستان في القاهرة باليوم الوطني الـ 85 ، بحضور عدد من الشخصيات البارزة أبرزهم وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، وسفراء السعودية والأردن وتركيا وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من ممثلي السفارات في القاهرة.

حضرت الحفل الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي.

وقدمت  الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، التهاني لسفير باكستان في القاهرة السفير عامر شوكت، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 85 لباكستان.

وفي كلمته قدم السفير عامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة الشكر لمصر على جهودها المتواصلة ومواقفها الثابتة لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة. 

الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم مع سفير باكستان بالقاهرة

 

كما حضر الحفل، السفير السعودي صالح الحصيني وأيضًا السفير التركي في القاهرة، مو صالح.

الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم مع وزير قطاع الأعمال
باكستان اليوم الوطني الـ 8 سفارة باكستان في القاهرة لكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم السفير عامر شوكت