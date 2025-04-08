زيزو قد يشكو الزمالك بسبب مستحقاته.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي سجل هدفا رائعا في شباك الهلال السوداني، واحتفل على طريقة زميله أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "إمام عاشور كرر الاحتفال في أوقات سابقة، فهل كان يعلم بأن زيزو بالفعل سيوقع مع النادي الأهلي وينضم رسميًا للقلعة الحمراء".

وأضاف: "اليوم كان مُشتعلًا في نادي الزمالك بسبب ملف انتقال زيزو إلى الأهلي، وميدو كان ينتظر اللاعب عقب انتهاء المران بعدما قام بنشر بيان عبر ستوري إنستجرام، وأشار خلاله الى المضايقات والأزمات التي تعرض لها في الزمالك خلال الفترات الماضية".

وواصل: "ميدو انتظر وصول زيزو على بوابة الزمالك وأبلغه بجاهزية النادي للحصول على توقيعه، لكن اللاعب أبلغه بأنه لديه مران الآن، وهناك مباراة غدًا وليس هذا الوقت المناسب للمران، ثم دخل زيزو إلى غرفة الملابس، وفوجئ بالبرتغالي بيسيرو يتحدث معه، والذي قال له إنه يشعر بوجود ضغوط عليه، وأنه من الممكن أن يتأثر بذلك خلال اللقاء".

وأكمل: "زيزو أكد للمدرب أنه جاهز ولا يهتم بالضغوط، إلا لو كانت إدارة النادي أبلغته بإبعاده عن المباراة، وهنا اعترف المدرب البرتغالي بأن الإدارة أبلغته باستبعاده من اللقاء، ليرد زيزو بأنه لا توجد أزمة مطلقًا في ذلك، ثم شارك في المران وفوجئ بأنه يتدرب منفردًا، وتدرب اللاعب لفترة، ثم دخل غرفة الملابس وجمع كل متعلقاته منها الأحذية والملابس التي كانت موجودة في الغرفة".

وزاد: "زيزو أبلغ ثنائي داخل الزمالك، ومنهم لاعب سابق في الأهلي، بأن اليوم هو الأخير له داخل النادي، وجمع متعلقاته وغادر النادي".

وتابع: "من الممكن أن يقوم زيزو خلال الساعات المقبلة بتقديم شكوى ضد الزمالك في اتحاد الكرة للمطالبة بفسخ عقده، بسبب عدم حصوله على مستحقات تصل لـ70 مليون جنيه، ومن الوارد أيضًا أن يتجه غدا أو صباح الخميس، لاتحاد الكرة من أجل تقديم الشكوى".

وأكد: "كواليس الصفقة لا تنتهي، لأنها صفقة قوية، وتعتبر (صفقة القرن)، وهناك صفقات أخرى، مثل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، أو عبدالله السعيد عندما وقع لنادي الزمالك في وقت سابق عام 2018".