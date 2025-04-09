موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أستون فيلا الإنجليزي في مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا والقناة الناقلة

في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه لويس إنريكي، لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل خوض مباراة الإياب في إنجلترا، أملاً في مواصلة مشواره نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دوري الأبطال الأول في تاريخه، بعد سنوات من المحاولات التي لم تكلل بالنجاح رغم كتيبة النجوم التي يمتلكها الفريق الباريسي.

ويعتمد باريس سان جيرمان على قوة هجومه، إلى جانب الدعم من خطي الوسط والدفاع الذي يضم أسماء كبيرة على غرار حكيمي، في محاولة للحد من خطورة الفريق الإنجليزي.

في المقابل، يدخل أستون فيلا المباراة بطموحات كبيرة، بعدما قدم مستويات مميزة في النسخة الحالية من دوري الأبطال، ونجح في تجاوز أندية قوية في الأدوار السابقة.

ويأمل الفريق الإنجليزي في مواصلة المغامرة الأوروبية والعودة بنتيجة إيجابية من باريس تضمن له الأفضلية قبل موقعة العودة على ملعب "فيلا بارك".

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، حيث يملك كل منهما عناصر هجومية قادرة على صنع الفارق، مما ينذر بمواجهة ممتعة لعشاق الكرة الأوروبية في ليلة من ليالي الأبطال.