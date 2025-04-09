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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة

مبارايات اليوم
مبارايات اليوم
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تقدم «البوابة نيوز» لقرّائها دليلًا شاملًا لأبرز المباريات، التي تقام اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، في مختلف البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة، لمساعدة عشاق كرة القدم على متابعة الأحداث الكروية الأبرز خلال هذا اليوم المثير.

ويشهد اليوم عددًا من المواجهات القوية في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، إلى جانب مباريات حاسمة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كأس الكونفدرالية الإفريقية - ربع النهائي

الزمالك   ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)
ستقام  الساعة 6:00 مساءً عبر beIN Sports HD 6

 سيمبا ( تنزانيا) × المصري البورسعيدي 

ستقام الساعة 03:00 عصرا عبر beIN Sports HD 5

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي

باريس سان جيرمان (فرنسا) × أستون فيلا (إنجلترا)
ستقام  الساعة 9:00 مساءً عبر beIN Sports HD 1

برشلونة (إسبانيا) × بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
ستقام  الساعة 9:00 مساء عبر  beIN Sports HD 2

دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) × مولودية الجزائر (الجزائر)
ستقام  الساعة 6:00 مساءً عبر beIN Sports HD 3
وتحدد  المباراة مواجهة بيرميدز المقبلة فى البطولة 

 

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