مرسوم أسقفي بحرمان شامل لـ جمال يوسف نصيف من الكنيسة الكاثوليكية

بناءً على حادثة مؤلمة وقعت فجر الأربعاء 13 نوفمبر 2024م، أصدر الأنبا عمانونيل عياد، مطران إبارشية طيبة - الأقصر للأقباط الكاثوليك، مرسومًا أسقفيًا يقضي بحرمان شامل للمدعو جمال يوسف نصيف من الكنيسة الكاثوليكية الجامعة.

كان المذكور قد قام مع آخرين بارتكاب جريمة شنيعة تمثلت في قطع تيار الكهرباء عن كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك في المريس - الأقصر، وكسر الباب الخشبي للكنيسة، وسرق ونهب محتوياتها، بالإضافة إلى تدنيس المقدسات وهدم أجزاء من الكنيسة.

فى المقابل قامت المطرانية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكنسية اللازمة، حيث تم استشارة القيادات الكنسية المعنية وفقًا لقانون 1442 و1441 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية.

وبناءً عليه، تم اتخاذ القرار بحرمان المدعو جمال يوسف نصيف بشكل كامل من كافة الأنشطة والممارسات الدينية داخل الكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم، مع منعه من التعامل مع أفرادها أو مؤسساتها الداخلية والخارجية. واعتبارًا من الآن، يُعتبر المدعو جمال يوسف نصيف خارجًا عن الكنيسة الكاثوليكية.

تم نشر هذا المرسوم وترجمته على أوسع نطاق، ليكون معلنًا لجميع أعضاء الكنيسة الكاثوليكية في كافة أنحاء العالم.