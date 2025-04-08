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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضرب موعدًا مع صن داونز في نصف النهائي

ارشيفية
ارشيفية
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ضرب الأهلي موعدا ناريا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي المارد الأحمر فريق الهلال السوداني في ربع النهائي بالفوز بهدف في لقاء الإياب اليوم الثلاثاء.

تأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.

في المقابل تخطي صن داونز فريق الترجي الرياضي التونسي بعدما تمكن من فرض التعادل السلبي عليه في مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي برادس بعدما حقق الفوز ذهابا في جنوب أفريقيا بهدف.

صن داونز يصطدم بالأهلي 

ويضرب صن داونز موعدًأ مع النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة الذهاب في القاهرة، والإياب في بريتوريا.

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