أرسنال يكرم ضيافة ريال مدريد بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق أرسنال الإنجليزي ضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإمارات، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ريال مدريد بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك.

مباراة أرسنال ضد ريال مدريد

استحوذ أرسنال على الكرة، وتفوق على ريال مدريد في أغلب دقائق المباراة، حيث كان صاحب الخطورة الهجومية الأكبر.

وسجل ديكلان رايس هدفي أرسنال الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و70 على التوالي، وذلك من ركلتين حرتين، سددهما بطريقة رائعة في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وعزز ميكيل ميرينو تقدم أرسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 75، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وحصل الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط ريال مدريد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+4، ليغيب عن مواجهة الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو.

وبذلك، أكرم أرسنال ضيافة ريال مدريد، ووضع قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لينتظر الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.