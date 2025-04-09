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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات الأربعاء 9 أبريل 2025

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم
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تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتنشر «البوابة نيوز» فيما يلي أحدث أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية المتداولة في البنوك المصرية:

أسعار العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي

الشراء: 51.1953 جنيه

البيع: 51.3308 جنيه

اليورو

الشراء: 55.9872 جنيه

البيع: 56.1456 جنيه

الجنيه الإسترليني

الشراء: 65.4071 جنيه

البيع: 65.6110 جنيه

الفرنك السويسري

الشراء: 59.8915 جنيه

البيع: 60.0922 جنيه

الدولار الكندي

الشراء: 36.1115 جنيه

البيع: 36.2198 جنيه

الدولار الأسترالي

الشراء: 30.8985 جنيه

البيع: 31.0859 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين)

الشراء: 34.8552 جنيه

البيع: 34.9498 جنيه

الكرونة السويدية

الشراء: 5.1016 جنيه

البيع: 5.1232 جنيه

الكرونة النرويجية

الشراء: 4.6828 جنيه

البيع: 4.6972 جنيه

الكرونة الدنماركية

الشراء: 7.4994 جنيه

البيع: 7.5215 جنيه

اليوان الصيني:

الشراء: 6.9758 جنيه

البيع: 6.9946 جنيه

 

أسعار العملات العربية

الريال السعودي

الشراء: 13.6368 جنيه

البيع: 13.6743 جنيه

الدرهم الإماراتي

الشراء: 13.9368 جنيه

البيع: 13.9759 جنيه

الدينار الكويتي

الشراء: 166.1969 جنيه

البيع: 166.6908 جنيه

الريال القطري

الشراء: 14.0415 جنيه

البيع: 14.0844 جنيه

الريال العُماني

الشراء: 132.9747 جنيه

البيع: 133.3440 جنيه

الدينار البحريني

الشراء: 135.8037 جنيه

البيع: 136.1848 جنيه

الدينار الأردني

الشراء: 72.1060 جنيه

البيع: 72.5011 جنيه

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