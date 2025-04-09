أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات الأربعاء 9 أبريل 2025

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتنشر «البوابة نيوز» فيما يلي أحدث أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية المتداولة في البنوك المصرية:
أسعار العملات الأجنبية
الدولار الأمريكي
الشراء: 51.1953 جنيه
البيع: 51.3308 جنيه
اليورو
الشراء: 55.9872 جنيه
البيع: 56.1456 جنيه
الجنيه الإسترليني
الشراء: 65.4071 جنيه
البيع: 65.6110 جنيه
الفرنك السويسري
الشراء: 59.8915 جنيه
البيع: 60.0922 جنيه
الدولار الكندي
الشراء: 36.1115 جنيه
البيع: 36.2198 جنيه
الدولار الأسترالي
الشراء: 30.8985 جنيه
البيع: 31.0859 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين)
الشراء: 34.8552 جنيه
البيع: 34.9498 جنيه
الكرونة السويدية
الشراء: 5.1016 جنيه
البيع: 5.1232 جنيه
الكرونة النرويجية
الشراء: 4.6828 جنيه
البيع: 4.6972 جنيه
الكرونة الدنماركية
الشراء: 7.4994 جنيه
البيع: 7.5215 جنيه
اليوان الصيني:
الشراء: 6.9758 جنيه
البيع: 6.9946 جنيه
أسعار العملات العربية
الريال السعودي
الشراء: 13.6368 جنيه
البيع: 13.6743 جنيه
الدرهم الإماراتي
الشراء: 13.9368 جنيه
البيع: 13.9759 جنيه
الدينار الكويتي
الشراء: 166.1969 جنيه
البيع: 166.6908 جنيه
الريال القطري
الشراء: 14.0415 جنيه
البيع: 14.0844 جنيه
الريال العُماني
الشراء: 132.9747 جنيه
البيع: 133.3440 جنيه
الدينار البحريني
الشراء: 135.8037 جنيه
البيع: 136.1848 جنيه
الدينار الأردني
الشراء: 72.1060 جنيه
البيع: 72.5011 جنيه