إنتر ميلان يقلب الطاولة على بايرن ميونخ ويعود إلى إيطاليا بفوز ثمين

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب مضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

افتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل للإنتر في الدقيقة 38 بعد تمريرة حاسمة من زميله ماركوس تورام، لينهي الفريق الضيف الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، نجح المخضرم توماس مولر في إدراك التعادل لصالح البافاري في الدقيقة 85، بعد تمريرة من كونراد لايمر، ليشعل أجواء اللقاء.

لكن الإنتر لم يتأخر في الرد، حيث سجل البديل دافيد فراتيسي هدف الفوز في الدقيقة 88 بعد صناعة من كارلوس أوجوستو، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو، حيث يكفي إنتر ميلان التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى نصف النهائي، بينما يحتاج بايرن ميونخ إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لإنعاش آماله في مواصلة المشوار نحو اللقب السابع.