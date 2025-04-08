خرائط الطقس تكشف ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض حاد في درجات الحرارة.. إنذار بحري بسبب اضطراب حالة البحرين الأحمر والمتوسط.. خبيرة تقدم نصائح مهمة لمرضى الحساسية الصدرية

بعد ما شهدته سماء القاهرة والمحافظات اليوم من رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة وصلت إلى حد العواصف في المناطق الصحراوية، خرجت خرائط هيئة الأرصاد الجوية لتظهر عن موجة جديدة من التقلبات الجوية بداية من يوم الأربعاء، وحتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا بقيم تتراوح من 5 إلى 10 درجات باختلاف محافظات الجمهورية.

وقالت "الأرصاد" إنه من المتوقع أن تتأثر المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد بمنخفض جوي، فيما ستشهد البحار حالة من الاضطراب الشديد تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة متقطعة على بعض أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية ليلاً بخليج السويس والبحر الأحمر. وستصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، وسيصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

انخفاض درجات الحرارة في القاهرة 11 درجة

وبعد أن سجلت محافظات القاهرة الكبرى درجات حرارة أقرب للصيفية بلغت 38 درجة اليوم الثلاثاء، من المتوقع ان تتراجع بحدة يوم غد الأربعاء مسجلة 27 درجة مئوية، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية حيث أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث تشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة - طقس الاربعاء

أمطار على السواحل الشمالية

كما توقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، فيما تكون حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة - طقس الاربعاء

إنذار بحري واضطراب في المتوسط والأحمر

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الارصاد إنذار بحري تحذر فيه من ارتفاع الموج في البحرين الأحمر والمتوسط لتصل إلى 3 أمتار أو أكثر، مؤكدة أن هناك حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمراعتبارا من الساعة الثامنة ليلا يوم الأربعاء ٩ أبريل حتى الساعة الثامنة ليلا يوم الجمعة الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٥.

درجات الحرارة - طقس الاربعاء

أسباب انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد توضح

وعن أسباب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 11 درجة في القاهرة، اكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية تتأثر بوجود منخفض جوي صحراوي مع كتل هوائية جنوبية بسرعات رياح تتراوح من 35 الى 45 كيلومتر/ ساعة، وهو بدوره سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة وإثارة الرمال والأتربة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة في محافظات شمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية.

رياح الثلاثاء

رياح الثلاثاء

وأوضحت "غانم" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن محافظات الجمهورية شهدت ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية على مدار الأسبوع الجاري، وبداية من يوم غد الأربعاء، ستشهد القاهرة والمحافظات انخفاض كبير في درجات الحرارة مع وجود فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على السواحل المطلة على البحر المتوسط وضعيفة جدا على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة - طقس الاربعاء

ونصحت خبيرة الأرصاد بضرورة الابتعاد عن الخروج لغير الحاجة في أوقات ذروة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، كما دعت إلى ارتداء الكمامات على مدار الأيام المقبلة وبخاصة لمرضى الحساسية الصدرية أو الجيوب الأنفية، تجنبًا للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

كما أوصت قائدي السيارات بالقيادة المتأنية على الطرق السريعة والقريبة من المناطق الصحراوية، ونصحت المواطنين بضرورة الابتعاد عن الأشجار والمباني المتهالكة والألواح المعدنية وأعمدة الإنارة.