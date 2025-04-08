انفجار إسطوانة بوتاجاز يتسبب في مصرع شخص وإصابة سيدة بقليوب.. صور

لقي شخص مصرعه، وأصيبت سيدة، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كوم أشفين في قليوب، بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل ومدى الأضرار التي لحقت به.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "بسام خالد السيد حسن مغربي"، 35 سنة، عامل، ومقيم كوم أشفين مركز قليوب، مصاب بحروق بالجسم والوجه، وتوفى فور وصوله المستشفى، و"ياسمين سعيد صبري ثعلب" 25 سنة، ربه منزل، مصابة بحروق بالذراع اليسرى والكتف اليسرى، إثر انفجار اسطوانة بتوجاز بمحل سكنهم دائرة مركز قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية للمنزل المتضرر، لمعاينة آثار الانفجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انفجار إسطوانة بوتاجاز

IMG-20250408-WA0009

IMG-20250408-WA0008

IMG-20250408-WA0010

IMG-20250408-WA0011

IMG-20250408-WA0005

IMG-20250408-WA0004

IMG-20250408-WA0007