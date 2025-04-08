ads
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انفجار إسطوانة بوتاجاز يتسبب في مصرع شخص وإصابة سيدة بقليوب.. صور

انفجار إسطوانة بوتاجاز
انفجار إسطوانة بوتاجاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه، وأصيبت سيدة، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كوم أشفين في قليوب، بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل ومدى الأضرار التي لحقت به.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "بسام خالد السيد حسن مغربي"، 35 سنة، عامل، ومقيم كوم أشفين مركز قليوب، مصاب بحروق بالجسم والوجه، وتوفى فور وصوله المستشفى، و"ياسمين سعيد صبري ثعلب" 25 سنة، ربه منزل، مصابة بحروق بالذراع اليسرى والكتف اليسرى، إثر انفجار اسطوانة بتوجاز بمحل سكنهم دائرة مركز قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية للمنزل المتضرر، لمعاينة آثار الانفجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

انفجار إسطوانة بوتاجاز

IMG-20250408-WA0009
IMG-20250408-WA0009
IMG-20250408-WA0008
IMG-20250408-WA0008
IMG-20250408-WA0010
IMG-20250408-WA0010
IMG-20250408-WA0011
IMG-20250408-WA0011
IMG-20250408-WA0005
IMG-20250408-WA0005
IMG-20250408-WA0004
IMG-20250408-WA0004
IMG-20250408-WA0007
IMG-20250408-WA0007
IMG-20250408-WA0006
IMG-20250408-WA0006
الأجهزة الأمنية بالقليوبية إنفجار إسطوانة بوتاجاز لقي شخص مصرعه محافظة القليوبية