الدرس انتهى لموا الكراريس.. حتى لا ننسى ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر

تحل اليوم الثلاثاء الموافق ٨ أبريل ذكرى واحدة من أسوأ الجرائم في تاريخ الإنسانية والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق أطفال مدرسة بحر البقر الابتدائية والتى وقعت في 8 أبريل عام 1970، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن "1000 رطل" بقصف المدرسة وتدمير التلاميذ الذين كانوا يدرسون إلى قطع صغيرة.

حتى لا ننسى ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر

وقال اللواء سعد العباسى قائد وحدات المظلات الأسبق فى تلك الذكرى المؤلمة : خلال حرب الاستنزاف التى دارت بين مصر وإسرائيل فى اعقاب حرب عام ٦٧ والتى كان سببها ألا يشعر العدوان أن الحرب قد انتهت بانتصاره فى معركه يونيو ٦٧ وتم بدء حرب الاستنزاف بقصف المدفعية المصرية على طول الجبهة مما أحدث خسائر كبيرة فى العدو وفى اليوم التالى قام الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالوقوف على نتائج ضرب المدفعية .

وأضاف "العباسى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": للأسف تسربت معلومة من أحد الجواسيس التى جندتهم إسرائيل بان شخصية مصرية هامة ستزور الجبهة وكانت تلك الشخصية الفريق رياض فقامت إسرائيل بقصف موقعه فى الجبهة وكان فى الخط الأول على القناة مباشرة.

مذبحة مدرسة بحر البقر

وتابع : بالفعل استشهد الفريق رياض والذى يحتفل سنويا بذكرى وفاته بيوم الشهيد حيث كلفت القيادة العامة العميد الرفاعى بالغارة على المواقع الإسرائيلية شرق القناة فقام بالغارة الصامتة ليلا وأباد الموقع الإسرائيلى الذى انطلقت منه المدفعية التى نتج عنها استشهاد الفريق رياض .

واستطرد " العباسى ": أمام هذا الفعل المصرى القوى ردت إسرائيل بغارة جوية على العمق بواسطة أحدث طائراتها وقتها بضرب مدرسة اطفال فى منطقه بحر البقر خلال الفترة الصباحية والأطفال فى فصولهم يتلقون دروسهم ولا دخل لهم من قريب أو بعيد بالقتال وما يدور فيه و لكن هذه عادة إسرائيل فهم عندما لا يستطيعون مواجهة المقاتلين يقتلون النساء والأطفال والتاريخ يكشف خستهم حيث ادعوا ان قصف للمدرسة غير مقصود وانهم كانوا يقصدون موقع عسكرى بالقرب من المدرسة وهذه عاده إسرائيل فى الكذب عقب ارتكاب الاعمال المشينة الغير أخلاقية والتى تتنافى مع الشرف العسكرى.

وأكد أنه سيظل يوم ٨ ابريل تاريخ انحطاط العسكرية الإسرائيلية ورمزا لعدم الشرف الإسرائيلي وها نحن نرى تكرر الفعل الغاشم بقتل النساء والأطفال فى غزه وهذا حتى لا ننسى ان عدونا ليوم الدين هم الإسرائيليون مهما قالوا من حسن الكلام رحم الله شهداء مصر.