افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بقطر.. صور

افتتح اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربى للرياضة العسكرية " 39 " والمكتب التنفيذى ” 61 ” واللجان المعاونة للاتحاد ” الفنية ، والإعلامية، والعلمية ” ، بمدينة الدوحة ، التى تستمر حتى 13 من الشهر، وذلك تحت رعاية سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع.

افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بقطر

حضر حفل الافتتاح العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد - رئيس الاتحاد الرياضى العسكرى بدولة قطر، واللواء أركان حرب محمد عزازى العسال نائب رئيس الاتحاد، والوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام للاتحاد، مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، ووفد الأمانة العامة للاتحاد المستشار محمد الأمين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، وممثلى 18 دولة أعضاء بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية، وعدد من الضباط بالقوات المسلحة القطرية وممثلي الدول المشاركة.

وفى ختام حفل الافتتاح قدم الاتحاد العربى للرياضة العسكرية وسام الاستحقاق الذهبى والدرع الذهبي للاتحاد لسعادة الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

وعقب حفل الافتتاح بدأت فعاليات اجتماعات اللجان المعاونة ( الفنية والإعلامية والعلمية ) للاتحاد العربى للرياضة العسكرية.

اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بقطر