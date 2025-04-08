تعرف علي طريقة استرجاع خدمة الهواتف غير مسددة الرسوم عبر تطبيق تليفوني

أعلن تطبيق تليفوني، إتاحة ميزة جديدة تُمكن المستخدمين من استرجاع خدمة الهواتف غير مسددة الرسوم بشكل فوري وسهل، وذلك ضمن جهوده لتقديم تجربة رقمية متكاملة، وتسهيل الوصول للخدمات للمستخدمين داخل مصر.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام "تليفوني" بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث أصبح بإمكان العملاء إعادة تفعيل الخدمة الموقوفة بسبب عدم السداد، من خلال خطوات بسيطة عبر التطبيق.

خطوات استرجاع خدمة الهواتف غير مسددة الرسوم عبر تطبيق تليفونى



ولاسترجاع خدمة الهواتف غير مسددة الرسوم عبر تطبيق تليفوني، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق تليفوني على هاتفك المحمول.

2. من الواجهة الرئيسية، اختر الخدمات أو الخدمات الموقوفة (قد تختلف التسمية حسب التحديث).

3. ابحث عن خيار استرجاع خدمة موقوفة أو إعادة تفعيل الخدمة.

4. اختر خدمة الهواتف غير مسددة الرسوم من القائمة.

5. سيطلب منك التطبيق سداد الرسوم المستحقة؛ اختر طريقة الدفع المناسبة (بطاقة بنكية، محفظة إلكترونية، فوري.. إلخ).

6. بعد الدفع، ستظهر رسالة تأكيد بإعادة تفعيل الخدمة بنجاح.

7. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الهاتف أو الانتظار بضع دقائق لحين عودة الخدمة.

وتعمل الخاصية الجديدة على تسريع عملية الاستجابة لمطالب المستخدمين، وضمان استمرارية التواصل دون انقطاع.