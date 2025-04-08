تعرف على نتائج قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين بمشاركة 32 منتخبًا

أُقيمت مراسم قرعة بطولة العالم الحادية عشرة لناشئي كرة اليد تحت 19 عامًا داخل قصر عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وتعد هذه النسخة هي الثانية في تاريخ البطولة التي يشارك فيها هذا العدد من الفرق، بعد نسخة كرواتيا 2023.

وتأهل حتى الآن 17 منتخبًا أوروبيًا، و5 منتخبات أفريقية، و5 منتخبات آسيوية، و3 منتخبات من اتحاد أمريكا الجنوبية والوسطى، ومنتخب واحد من اتحاد أمريكا الشمالية والكاريبي، فيما سيتم تحديد المنتخب الأخير لاحقًا.

وأُجريت مراسم القرعة بقيادة باتريك، مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، بمساعدة النجمين المصريين كريم هنداوي وإبراهيم المصري.

وقررت الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة طارق محروس، اختار التواجد في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والبحرين.

وتقام البطولة على أربعة ملاعب: صالة رقم 1 وصالة رقم 2 باستاد القاهرة، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهدت مراسم القرعة حضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

كما حضر الحفل محمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس الشركة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى جانب نخبة من نجوم كرة اليد المصرية.

نتائج قرعة بطولة العالم الحادية عشرة لناشئي كرة اليد:

المجموعة الأولى: السويد، البرتغال، الكويت، النمسا.

المجموعة الثانية: المجر، سويسرا، المغرب، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا، إسبانيا، كرواتيا، الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا، البرازيل، غينيا، السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا، سلوفينيا، أوروغواي، جزر فارو.

المجموعة السادسة: النرويج، فرنسا، الأرجنتين، (فريق يُحدد لاحقًا).

المجموعة السابعة: مصر، اليابان، كوريا الجنوبية، البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك، تونس، التشيك، الولايات المتحدة الأمريكية.