محافظ القليوبية يوفر 10 فرص عمل خلال لقاء المواطنين بطوخ

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقائه الأسبوعي بمجلس ومدينه طوخ، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها.

وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما شهد اللقاء، توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى طلباتهم التي شملت توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والمساعدات الاجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات خاصة لدعم ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

خلال اللقاء، قام المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد 10 مواطنين من الشباب منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.