دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز ينجو من "كمين" الجيش الملكي ويتأهل لنصف النهائي

تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة من الجيش الملكي المغربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

جاء تأهل بيراميدز مستغلا الفوز في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف ليتأهل لنصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بنتيجة 4-3.

سجل ثنائية الجيش الملكي المغربي يوسف الفحلي في الدقيقة 8 من بداية اللقاء وجويل بيا في الدقيقة 82.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة.

بيراميدز يكتسح الجيش الملكي برباعية

كان فريق بيراميدز قد اكتسح نظيره الجيش الملكي المغربي برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقتين 2 و 13 إبرهيم عادل في الدقيقة 38، ومصطفى فتحي بينما أحرز هدف الجيش الملكي اللاعب عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.