استقالة ثلاثية في مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة

تقدم المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والمحاسب محمود اباظه أمين الصندوق، وهبه حامد عضو مجلس الإدارة، باستقالة مسببة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن سبب الاستقالة، يرجع إلى عدم الالتزام باللوائح وأسلوب إدارة الاتحاد مما آثار حفيظة الثلاثي وأدى إلى تقديم الاستقالة نظرا لعدم توفير المناخ اللازم لتحقيق النجاحات المرجوة.

تم انتخاب هذا المجلس رسميًا يوم 23 ديسمبر من عام 2024، قبل أن يتقدم اليوم الثلاثي باستقالة مسببة إلى وزير الشباب والرياضة.