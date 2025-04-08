وزير إيطالي: «ميلوني» تزور واشنطن خلال أيام لبحث الرسوم الجمركية

تعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، القيام بزيارة إلى واشنطن خلال أيام لبحث ملف الرسوم الجمركية، مع الإدارة الأمريكية.

صرح بذلك وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية، تومّازو فوتي، اليوم الثلاثاء، وقال إن ميلوني ستعقد خلال الزيارة اجتماعا ثنائيا في البيت الأبيض يوم 16 أبريل الحالي.

ورأي أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " قد تؤدي إلى ركود عالمي له آثار غير متوقعة".

وشدد وزير الشؤون الأوروبية بالحكومة الإيطالية على ضرورة تجنب "حرب تجارية" مع واشنطن، وصرف النظر عن رسوم جمركية مضادة.

وأشعلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب حربًا تجارية متصاعدة، وأطلقت دعوات بإجراء مفاوضات لخفضها؛ بعد أن أدت إلى هبوط حاد في البورصات العالمية.. وقد حذر وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، من أن فرض بلاده وأوروبا رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة "سيضر بالجميع، خاصة روما".

وقال جيورجيتي، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المنعقد بمدينة سيرنوبيو شمالي إيطاليا، إن روما تعمل على ما وصفه بـ "تهدئة" العلاقات مع الولايات المتحدة عقب إعلان ترامب فرض تعريفة جمركية عامة بنسبة 20% على دول الاتحاد الأوروبي.

وأهاب جيورجيتي، حسبما نقلت شبكة "بلومبيرج"، من "الردّ العدواني" على رسوم الجمركية، ما يُبرز الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تلك المسألة، في ظل سعي فرنسا وألمانيا إلى ردّ فعل أكثر حزمًا.. واقترح أن يسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق من خلال تخفيف القواعد المالية للاتحاد.