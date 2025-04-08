أعلنت بوابة الوظائف الحكومية توافر وظائف بالأزهر الشريف للمعلمين في عدد من الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط في دمياط ودمياط الجديدة وكفر سعد وفارسكور والزرقا.

الوظائف المطلوبة عبارة عن معلم رياض أطفال بالإدارات التعليمية في دمياط ودمياط الجديدة وكفر سعد وفارسكور والزرقا).

وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في دمياط.. الأوراق المطلوبة والشروط وموعد التقديم



وحدد الإعلان المهارات المطلوبة وهي اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن واجتياز التدريبات التي تقررها الجهة الطالبة، كما أن شروط المتقدمين يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما ومستوى المؤهل بكالوريوس تربية رياض أطفال وبكالوريوس تربية طفولة مبكرة وبكالوريوس تربية تخصص رياض أطفال وبكالوريوس تربية تخصص طفولة مبكرة وبكالوريوس تربية نوعية تخصص رياض اطفال وتربية نوعية تخصص طفولة مبكرة وكليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال) وأن التقدير ألا يقل عن مقبول.

المستندات المطلوبة

صورة شخصية والرقم القومي سارية وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال) وإيصال الإيداع البنكي.

كما يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع ويجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي).

وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

وفي حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الاساسية وعلى الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

وفي حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- ي) علماً بأنه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

للتقدم طالع التفاصيل في الرباط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=eHCIfZye7W+tbYJjYs7A