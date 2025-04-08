ملك دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يكرر الفوز على الهلال السوداني ويتأهل لنصف النهائي "صور"

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الفوز على الهلال السوداني بهدف سجله النجم إمام عاشور في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليتأهل لنصف النهائي مكررا الفوز بعدما حقق الانتصار في القاهرة بهدف أيضا في لقاء الذهاب.

تشكيل الأهلي

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني اليوم في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

تشكيل الهلال السوداني

كشف المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي، المدير الفني لنادي الهلال السوداني، عن التشكيل الرسمي لمباراته ضد النادي الأهلي.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: ستيفن إيبويلا – عثماني ديوف – محمد أحمد إرنق – خديم دياو.

خط الوسط: الحاجي ماديكي – صلاح عادل – عبد الرؤوف – جان كلود.

خط الهجوم: أداما تراوري – أحمد سالم.