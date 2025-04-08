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الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات عنيفة ودموية.. استشهاد 19 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الأربعاء 9 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يودع ماكرون بعد زيارة تاريخية
رسالة تضامن من 1ضد مخططات التهجير
غارات عنيفة ودموية.. استشهاد 19 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على غزة
نتنياهو بعد زيارته للولايات المتحدة: تل أبيب تعمل على اتفاق جديد
الاحتياطي النقدي لإسرائيل يفقد 1.4 مليار دولار
روسيا ترحب.. ترامب يعلن عن مفاوضات مباشرة مع إيران
الحرب التجارية تتصاعد.. الصين تتعهد بـ "مقاتلة" ترامب حتى النهاية
.. والاتحاد الأوروبي يدعو في اتصال مع بكين إلى حل تفاوضي لحرب ترامب التجارية

السيسي ماكرون غزة نتنياهو إسرائيل وسيا إيران الصين الاتحاد الأوروبي