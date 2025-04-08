اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات عنيفة ودموية.. استشهاد 19 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الأربعاء 9 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يودع ماكرون بعد زيارة تاريخية

رسالة تضامن من 1ضد مخططات التهجير

غارات عنيفة ودموية.. استشهاد 19 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على غزة

نتنياهو بعد زيارته للولايات المتحدة: تل أبيب تعمل على اتفاق جديد

الاحتياطي النقدي لإسرائيل يفقد 1.4 مليار دولار

روسيا ترحب.. ترامب يعلن عن مفاوضات مباشرة مع إيران

الحرب التجارية تتصاعد.. الصين تتعهد بـ "مقاتلة" ترامب حتى النهاية

.. والاتحاد الأوروبي يدعو في اتصال مع بكين إلى حل تفاوضي لحرب ترامب التجارية