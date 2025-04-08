دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين أرسنال وريال مدريد

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة أرسنال الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، المقامة بين الفريقين حاليًا على ملعب الإمارات، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد ريال مدريد بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك.

مباراة أرسنال ضد ريال مدريد

استحوذ أرسنال على الكرة، متفوقًا على ريال مدريد، وكانت له أكثر من خطورة هجومية على مرمى الملكي، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لهذه الكرات، بينما كانت كرة الفرنسي كيليان مبابي الأكثر خطورة من جانب الضيوف.

كان أرسنال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بينما بلغ ريال مدريد هذا الدور، بعد تخطي عقبة جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 2-2، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وخسر إيابًا بهدف للا شيء.