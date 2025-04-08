رائحة خانقة في دمياط الجديدة.. تعرف على الأسباب

سادت حالة من الذعر بين أهالي مدينة دمياط الجديدة بسبب انتشار روائح كريهة، حيث وصلت تلك الروائح إلى الوحدات السكنية والشقق ما أشعر الأهالي بالخطر.

ما أسباب الرائحة الخانقة في دمياط الجديدة؟

من جانبه قال اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط: إنه بالإشارة إلى ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار رائحة تشبه رائحة الغاز بمدينة دمياط الجديدة والمناطق المجاورة، وتساؤلات المواطنين عن مدى صحة تسرب هذه الرائحة من أحد الشركات العاملة داخل ميناء دمياط من عدمه، قامت هيئة ميناء دمياط بمخاطبة المرصد البيئي التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة داخل الميناء لاستجلاء الحقائق وفقا للرصد البيئي المعتمد، والذى أفاد أنه تم مراجعة نتائج القياسات الخاصة بمحطة الرصد الثابتة داخل المرصد، والتى جاءت أنها داخل حدود القانون لملوثات الهواء الخارجي المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

بيان هيئة دمياط الجديدة

وتابع: "وإذ تؤكد هيئة ميناء دمياط أن الميناء الذي يقوم بدور تنموي لخدمة الاقتصاد القومي لن يكون مصدراً لأزمة أو منبعا لأذى لأي مواطن مصري في أي وقت من الاوقات".



من جانبه قال المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: إنه تلاحظ وجود رائحة تشبه رائحة الغاز في كافة أنحاء مدينة دمياط الجديدة وتم التواصل مع الرصد البيئي والجهات المعنية لمعرفة أسباب الرائحة وتم التواصل مع هيئة ميناء دمياط والتي تشتبه في كونها صادرة من أحد المصانع أو الشركات في الميناء حيث تم رصد المنطقة الصناعية في دمياط وتبين عدم وجود انبعاثات من بينها أو انبعاثات ضارة، كما تمت مخاطبة شركة الغاز لاستبيان وجود تسريب غاز في إحدى المناطق في مدينة دمياط الجديدة.