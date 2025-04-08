متحدث الصحة: 2000 مريض من الأشقاء في غزة تلقوا العلاج حتى الآن

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي استمعا اليوم للمصابين في مستشفيات شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت باستخدام 300 مستشفى لاستقبال المرضى والمصابين.

دعم طبي للمصابين

وأوضح “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد المرضى الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج حتى الآن بلغ 2000 شخص، مؤكدًا أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الطبي دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وجه بالحفاظ على استمرارية تقديم الدعم الصحي للأشقاء في غزة.

وأشار إلى أنه في بداية الأزمة، عبر 107 آلاف شخص من المعبر، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تطعيم 27 ألف طفل ضد شلل الأطفال، في إطار الجهود المبذولة لدعم العابرين.

خدمات طبية شاملة

وأكد عبدالغفار أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء في غزة حتى الآن بلغت 578 مليون دولار، متوقعًا أن تصل هذه التكلفة إلى مليار دولار، شاملاً تكاليف الإعاشة والخدمات الصحية الأخرى.