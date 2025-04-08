نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم استنساخ.. صور

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم استنساخ، والذي أقيم في أحد سينمات التجمع الخامس، حيث شهد العرض الخاص للفيلم توافد عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم سامح حسين ولقاء سويدان.

نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم استنساخ

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي، حيث يتورط «يونس العربي» في متاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

يشارك في بطولة الفيلم الفنانون: سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، والعمل من تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد.

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