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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مائل للحرارة وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر  علي أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس غدا الأربعاء

كما يشهد  غدًا الأربعاء نشاط  رياح على كافة الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد . 

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل  الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  41 للعظمي والصغرى 20 درجة .

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