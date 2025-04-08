وزير الرياضة يشهد مراسم قرعة بطولة العالم تحت ١٩ سنة لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مراسم إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد تحت ١٩ سنة، والتي أقيمت داخل قصر عابدين جوهرة القرن التاسع عشر وتنطلق بمصر بأغسطس المقبل.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر باتت بما تملكة من صالات رياضية وبنية تحتية وقبلهم الدعم التام من القيادة السياسية للرياضة المصرية، وهو ما جعل من مصر مركزاً عالمياً للرياضة حيث استضافت مصر العديد من بطولات وفعاليات رياضية كبرى العالم الحالي 2025، ومنها حصلت مصر على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للفرق لثلاث نسخ، وهذا العام ستستضيف مصر النسخة الثانية لها والتي من المتوقع إقامتها في أكتوبر المقبل.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة اليد للناشئين بقيادة طارق محروس، التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، في القرعة داخل قصر عابدين بالقاهرة، في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

يتواجد مع الفراعنة في المجموعة السابعة كل من اليابان وكوريا والبحرين.

شهدت مراسم القرعة حضور عدد من الشخصيات في الوسط الرياضي، وهم: الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، إلى جانب الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

كما حضر الحفل كل من محمد يحيى لطفي والمهندس سيف الوزيري، بالإضافة إلى نخبة من نجوم كرة اليد المصرية، أبرزهم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، والنجم إبراهيم المصري لسحب القرعة.