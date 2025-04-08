لحظة وصول سامح حسين العرض الخاص لفيلم استنساخ.. شاهد

وصل الفنان سامح حسين وزوجته، مساء اليوم الثلاثاء، لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «استنساخ» بإحدى السينمات في التجمع الخامس.

لحظة وصول سامح حسين العرض الخاص لفيلم استنساخ

رافق الفنان سامح حسين الفنان أحمد بجه، وآخرون.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي، حيث يتورط «يونس العربي» في متاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

يشارك في بطولة الفيلم الفنانون: سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، والعمل من تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد.