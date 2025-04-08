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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ولي أمر يستغيث بوزير التعليم بسبب اعتداء طالب على نجلتيه في الفيوم

ولي أمر يستغيث بوزير
ولي أمر يستغيث بوزير التعليم
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تقدم الزميل أشرف سويلم باستغاثة إلى الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، يشكو فيها من تعدي طالب بمدرسة أرض محطة البحوث الرسمية التجريبية لغات بمدينة الفيوم على نجلتيه رقيه بالصف الثالث الابتدائي وخديجة بالصف الخامس الابتدائي من طالب بالمدرسة يدعى "م ع"، ومعروف عنه ميله للعنف منذ التحاقه وتم استدعاء ولي أمره عشرات المرات في مشكلات عديدة مع مختلف الطلاب بالمدرسة دون جدوى.

صورة من المذكرة

وبعد تقديم شكوى لإدارة المدرسة، قامت بالتحقيق مع الطالب في الواقعتين ولم تتخذ أي قرار رادع للطالب رغم ثبوت استخدام العنف الطالب ضد الطالبتين.
وناشد "سويلم"، وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة تحقيق في هذه الوقائع التي تحدث دون رادع أو توقيع جزاء في حالات العنف، لافتًا إلى أنه وسبق أن تقدم بمذكرة ضد هذا الطالب العام الماضي بسبب اعتدائه علي نجلته رقيه والاستيلاء على متعلقاتها وحقيبتها ووتقطيع أدواتها المدرسية والتنمر عليها، وحققت المديرة في هذه الواقعة العام الماضي وقامت بنقله لفصل آخر بسبب عنفه مع التلاميذ.

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