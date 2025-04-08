ضبط 2 طن برجر وبطاطس فاسدة بحملة تموينية في دمياط

قام المحاسب مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية دمياط وبالاشتراك مع كل من ضياء الدين قنديل، مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة التجارة الداخلية ورجال مديرية تموين دمياط بالمرور والتفتيش على بعض المطاعم بدمياط الجديدة، وتم ضبط المنتجات الآتية منها منتهية الصلاحية، ومنها فقدت خواصها وفسدت وتقديمها للمواطنين، وهي عبارة عن واحد طن برجر ولحمة فيليه عبارة عن 214 كيلو جمبري عبارة عن 80 كيلو وجبنة موتزيرلا عبارة عن 168 كيلو وبطاطس فروم فليكس عبارة عن 1275 كيلو، وذلك دون بيانات وعلامات تجارية ومجهولة المصدر والمطعم دون تراخيص.



وشدد وكيل وزارة التموين بدمياط على الرقابة والمتابعة المستمرة والميدانية علي أرض الواقع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

ترأس اللواء عبدالله عاشور حسن السكرتير العام المساعد اللجنة المشكلة بقرار الدكتور المحافظ رقم 623 لسنة 2023 لتحديد الكميات المنصرفة من النخاله الخشنة للفئات المستحقة للصرف من المطاحن التموينيه بمحافظة دمياط، وذلك بحضور اعضاء اللجنة من مديريات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والطب البيطري والادارات المعنية من ديوان عام المحافظة في اطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

حيث ناقش السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع تحديد الكميات التي سيتم صرفها من المطاحن التموينيه للفئات المستحقة للصرف من مربي الماشية والتجار ومصانع الاعلاف وذلك خلال شهر أبريل الجاري، كما تم التاكيد على مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والزراعة بمتابعة إجراءات الصرف للكميات التي تم تحديدها وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.