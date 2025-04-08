خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة والشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الخطوات الرسمية لاستخراج بطاقة تموين جديدة لعام 2025، وذلك من خلال موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية"، تيسير على المواطنين وتوفير للوقت والجهد.

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة والشروط والمستندات المطلوبة

تأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة لتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الدعم التمويني الذي يعد من أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر احتياجا.

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة 2025

1. الدخول على المنصة الإلكترونية:

توجه إلى موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية باستخدام جهاز متصل بالإنترنت.

2. إنشاء حساب إلكتروني في حال عدم التسجيل مسبقا):

إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

اختيار كلمة سر قوية لإتمام إنشاء الحساب.

3. اختيار خدمة "استخراج بطاقة تموين جديدة.

حدد نوع الخدمة المطلوبة بطاقة تموين جديدة.

يتم تحديد المحافظة والإدارة التموينية التابع لها.

4. إدخال البيانات الشخصية:

الاسم رباعي.

الرقم القومي.

رقم الهاتف المحمول المسجل باسم مقدم الطلب لدى شركة الاتصالات.

عدد الأفراد المراد إضافتهم.

5. إرفاق المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال كهرباء حديث.

صور شهادات ميلاد الأبناء القصر إن وجدوا.

مستند إثبات دخل للفئات المستهدفة وفقا للمعايير الجديدة.

6. إرسال الطلب

بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات، يتم الضغط على "إرسال".

سيحصل مقدم الطلب على رقم متابعة لطلبه.

7. المتابعة والاستلام:

يتم فحص الطلب من قبل الجهات المختصة، وفي حال الموافقة يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول توضح موعد ومكان استلام البطاقة التموينية من مكتب التموين.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين جديدة 2025

الأرامل والمطلقات.

العمالة غير المنتظمة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

المستفيدون من معاش تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعي.

أصحاب الدخول الضعيفة وفقًا لمعايير الوزارة.