سامح حسين وزوجته في حضرة «استنساخ».. صور

وصل الفنان سامح حسين وزوجته، مساء اليوم الثلاثاء، لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «استنساخ» بإحدى السينمات في التجمع الخامس.

ورافق الفنان سامح حسين حضور الفنان أحمد بجه، وآخرون.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي، حيث يتورط «يونس العربي» في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

يشارك في بطولة الفيلم الفنانون: سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، والعمل من تأليف وإخراج عبدالمنعم محمد.

وكان الفنان سامح حسين، أعلن تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذر لكم جدا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكرا لكم وحقكم عليا".

بينما نفى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ما أثير مؤخراً حول إلغاء العرض الخاص لفيلم "استنساخ" والذي كان مقرراً له أمس الإثنين، بسبب وجود مشاكل رقابية.