الكرة النسائية.. المنتخب الوطني يكتسح الأردن بخماسية

اكتسح المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني للمنتخب، نظيره منتخب الأردن في مباراة ودية جمعت بينهم، اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي.

حيث فاز المنتخب بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدف وحيد تلقاه شباك المنتخب الوطني.

المباراة جاءت في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للسيدات ٢٠٢٦ بالمغرب.

وكان قد فاز المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية على نظيره الأردني بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التى أقيمت، الجمعة الماضية، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة غانا، في إطار منافسات الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أهداف منتخب الكرة النسائية المصري، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازي ونادية صوان.