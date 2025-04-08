ضبط شخص اعتدى على آخر بسلاح أبيض في المعادي

كشفت ملابسات مقطع ‎فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث ‎مشاجرة بين شخصين على إثر خلافات حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة ‎المعادي بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادي من (مدرس - مقيم بدائرة القسم) بحدوث مشادة كلامية بين نجله "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وأحد الأشخاص لخلاف حول أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها.



أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة").

بمواجهته اعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.