منتخب مصر للجودو يحصد 4 ميداليات ذهبية في اليوم الأول بالبطولة العربية في الأردن

استهل منتخب مصر للجودو مشواره في البطولة العربية، المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل الجاري، بتحقيق نتائج رائعة بحصده 4 ميداليات ذهبية في اليوم الأول من المنافسات، في تأكيد مبكر على جاهزية أبطال مصر وقدرتهم على المنافسة على منصات التتويج.

جاءت نتائج اللاعبين كالتالي:

أحمد إيهاب: ذهبية وزن 50 كجم (ناشئين)

فارس المغاوري: ذهبية وزن 60 كجم (شباب)

سجدة موسى: ذهبية وزن 63 كجم (شابات)

فارس شحاتة: ذهبية وزن 73 كجم (شباب)

يقود المنتخب بالبطولة العربية الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسين حفيظ والكابتن إيمان البنا، واللواء طارق عز الدين، رئيس البعثة.

يأتي هذا التألق تحت رعاية ودعم كامل من الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو برئاسة محمد مطيع، الذي يواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير اللعبة على كل المستويات، ورفع كفاءة اللاعبين من خلال المشاركات العربية والدولية،

ويواصل المنتخب مشاركته في البطولة بطموح تحقيق المزيد من الميداليات وتعزيز مكانة مصر على الساحة العربية، في ظل الدعم الكامل من الاتحاد برئاسة محمد مطيع، والسعي المستمر لعودة ريادة الجودو المصري عربيًا وقاريًا.