تشكيل هجومي للأنتر أمام البافاري في دوري الأبطال

كشف سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب "أليانز أرينا" بألمانيا.

جاء تشكيل النيراتزوري على النحو التالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان

خط الوسط: باريلا، كالهان أوجلو، مخيتاريان

خط الهجوم: كارلوس، تورام، لاوتارو

ويطمح إنتر ميلان للخروج بنتيجة إيجابية خارج الديار، تعزز فرصه قبل مواجهة الإياب على ملعب "سان سيرو"، بهدف مواصلة المشوار نحو التتويج بلقبه الرابع في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.