مسلسل المدينة البعيدة.. أحداث مشوقة وصراعات عائلية في الحلقة 21

عُرضت اليوم الثلاثاء الحلقة الحادية والعشرون من المسلسل التركي المدينة البعيدة المترجمة إلى العربية، حيث شهدت تطورات مشوقة وأحداثًا مثيرة، حازت اهتمام عشاق الدراما التركية في مصر والوطن العربي، وذلك عبر المواقع المتخصصة وقنوات تيليجرام.

المدينة البعيدة.. لحظات درامية مشوقة

دارت أحداث الحلقة حول «عليا ألبورا» التي تأتي من كندا إلى «ماردين» مع ابنها ذي الخمس سنوات وجثمان زوجها، لتنفيذ وصيته، لكنها تجد نفسها محاصرة في أراضي عائلة «ألبورا» دون إمكانية المغادرة، حيث تواجه «عليا» صراعات مع عائلة زوجها وسط النزاعات العشائرية والتعصب الإقطاعي، محاولة كشف أسرار الماضي وإنقاذ ابنها في الوقت نفسه المدينة البعيدة.

يشارك في بطولة مسلسل المدينة البعيدة نخبة من النجوم الأتراك الذين حازوا على إعجاب الجمهور العربي، أبرزهم: أوزان أكبابا في دور «جيهان ألبورا»، سينام أونسال في دور «عليا ألبورا»، جونجا جيلاسون في دور «صداقات»، ألبير تشانكايا في دور «شاهين ألبورا»، مفيد كاياجان، فريت كايا، آتاكان أوزكايا، ديلين دوغر، سهرا شاش، فالمسلسل من إنتاج شركة آينا يابيم، تأليف جوليزار إيرماك، وإخراج أحمد كاتيكسيز.

وقد تصدر المسلسل التركي المدينة البعيدة أو «Uzak Şehir»، فور عرضه على القنوات الناقلة، محركات البحث وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض مسلسل المدينة البعيدة المدبلج، كل يوم إثنين من كل أسبوع على قناة «Kanal D» التركية في الثامنة مساءً، كما تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية صباح الثلاثاء التالي عبر المواقع المتخصصة وقنوات التليجرام لعشاق الدراما التركية في مصر والوطن العربي، وقد تم عرض المسلسل لأول مرة في نوفمبر الماضي مدبلجة باللغة العربية على قناة «MBC4» ومنصة شاهد، بعد أن حصلت المنصة على حقوق عرض المسلسل في أعقاب إذاعة الحلقة الثامنة منه على قناة «Kanal D» التركية.

يتناول مسلسل المدينة البعيدة قصة «علياء»، وهي شابة تعيش في كندا مع زوجها وابنها الصغير، وبوفاته تضطر للعودة إلى تركيا مع جثمانه لتنفيذ وصيته الأخيرة، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تركي اجتماعي مشوق، يتطرق للصراعات العائلية، وبمجرد عودتها تجد «علياء» نفسها أمام تحديات كبرى مع عائلة زوجها ذات النفوذ القوي، التي يحكها تقاليد صارمة بقيادة زعيم العائلة جيها، والذي يمنعها من مغادرة البلاد مع ابنها، وبمرور الوقت تبدأ في اكتشاف الكثير من الأسرار عن تلك العائلة، وتتشابه قصة المسلسل التركي كثيرًا مع مسلسل الهيبة العربي الذي قام ببطولته النجم تيم حسن.