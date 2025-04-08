أخبار مصر اليوم.. السيسي وماكرون يزوران العريش.. مدبولي يترأس اجتماعات مهمة.. افتتاح مشروعات جديدة لدعم الاقتصاد والتنمية

تقدم "البوابة نيوز" لقرائها أخبار مصر اليوم كموجز لأهم الأحداث الجارية على مدار اليوم الثلاثاء، حيث تشهد الساحة المحلية تطورات متلاحقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

في هذه النشرة نرصد أبرز الأخبار والقرارات الحاسمة التي تشكل ملامح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2025، بدءًا من المستجدات الرئاسية والتحركات الحكومية والدبلوماسية، مرورًا بالملفات الاقتصادية الساخنة وحركة الأسواق وأهم القرارات، ووصولًا إلى أخبار الخدمات والقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاءت أهم وأبرز الأخبار كالتالي:

تفاصيل زيارة السيسي وماكرون لمدينة العريش

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم الثلاثاء، مدينة العريش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.



رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير؛ وذلك في إطار متابعة مدى الجاهزية والاستعدادات الجارية لذلك الحدث العالمي المُهم.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.



الفريق أول عبدالمجيد صقر يلتقى وزير الجيوش الفرنسية

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا ضمن الوفد المرافق لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا إلى مصر.



مصر تستضيف غدًا الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"

يترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، غدًا الأربعاء ٩ أبريل ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" التي تترأسها مصر منذ أبريل ٢٠٢٤، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.



وزير الخارجية يلتقي نائبة المبعوث الأمريكي على هامش مؤتمر "حوار الشرق الأوسط - أمريكا"

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مورجان أورتاجس نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وتيم ليندركينج، مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى بالإنابة، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر "حوار الشرق الأوسط - أمريكا" المنعقد في أبو ظبي.

حدث تاريخي بحضور ماكرون.. انعقاد ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة فعاليات "ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية"، الذي عقد بمشاركة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات في البلدين.





التنمية المحلية: برنامج "مشروعك" نفذ 213،3 ألف مشروع بتمويل 32 مليار جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن "المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)" نجح منذ انطلاقه عام 2015 وحتى مارس 2025 في تمويل 213،313 مشروعًا بتمويل تجاوز 32.1 مليار جنيه، مما أسهم في توفير 1،422،779 فرصة عمل للشباب في مختلف المحافظات.....

جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية عن إنجازات "مشروعك " منذ انطلاقه وحتى شهر مارس الماضي.



"الوزير" يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي لشركة "ألستوم" على مساحة 40 فدانًا ببرج العرب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه أرض مساحة 40 فدانًا، بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركه الستوم الفرنسية، لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية… إلخ) وبعض مهمات البنية التحتية.

الري: حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف وتحصيل 160 مليون جنيه خلال مارس

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.



الأرصاد: انكسار حدة الارتفاع في درجات الحرارة نهاية اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجّل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة 35 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وزير العمل: 100 ألف جنيه دعم مالي للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

تسلَّم المواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس خلال العرض بمدينة طنطا، مما أدى إلى بتر ذراعه، بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، شيكًا بقيمة 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة، وذلك كدعم مالي للعامل ضحية "حادث السيرك".

