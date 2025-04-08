هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام الإنتر فى دوري أبطال أوروبا

أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو الإيطالية.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أوربيج

خط الدفاع: مي جاي، إريك داير، جويريرو، كيميتش

خط الوسط: جوريتزكا، لايمر، ستانيسيتش

خط الهجوم: هاري كين، ليروي ساني، أوليس

ويأمل العملاق البافاري في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه تقربه من التأهل إلى نصف نهائي البطولة، في رحلة البحث عن اللقب السابع في تاريخه، بعد آخر تتويج له بالبطولة في عام 2020.