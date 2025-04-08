أسعار الذهب في محلات الصاغة مساء اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في ختام التعاملات

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 08:37 م

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في محلات الصاغة بمصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث ظلت الأسعار ثابتة بدون إضافة المصنعية التي تتفاوت حسب كل محل. بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 4983 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 4960 جنيهًا، أما سعر بيع الذهب عيار 22 فقد سجل 4568 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 4547 جنيهًا، بالنسبة للذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق، فقد بلغ سعر البيع 4360 جنيهًا وسعر الشراء 4340 جنيهًا. وفيما يخص الذهب عيار 18، سجل سعر البيع 3737 جنيهًا وسعر الشراء 3720 جنيهًا.

كما استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2907 جنيهًا للبيع و2893 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2491 جنيهًا للبيع و2480 جنيهًا للشراء. أما بالنسبة للأونصة الذهب، فقد بلغ سعر البيع نحو 154984 جنيهًا وسعر الشراء 154273 جنيهًا. في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 34880 جنيهًا للبيع و34720 جنيهًا للشراء، وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة الذهب حوالي 2984.70 دولار أمريكي.