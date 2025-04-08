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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على الهلال السوداني في الشوط الأول .. صور

الأهلي يفرض التعادل
الأهلي يفرض التعادل السلبي على الهلال السوداني
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال السوداني التي تجمعهما حاليا على ملعب  شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط  في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

 الأهلي يفرض التعادل السلبي على الهلال السوداني في الشوط الأول 

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة من الفريقين دون خطورة كبيرة على مرمى الفريقين باستثناء محاولات فردية انتهت عند خط الدفاع.

يذكر أن الأهلي يحتاج للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل للتأهل إلى نصف النهائي في حملة الدفاع عن اللقب.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني اليوم في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

تشكيل الهلال السوداني

كشف المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي، المدير الفني لنادي الهلال السوداني، عن التشكيل الرسمي لمباراته ضد النادي الأهلي.

 جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: ستيفن إيبويلا – عثماني ديوف – محمد أحمد إرنق – خديم دياو.

خط الوسط: الحاجي ماديكي – صلاح عادل – عبد الرؤوف – جان كلود.

خط الهجوم: أداما تراوري – أحمد سالم.

دوري أبطال أفريقيا تشكيل الأهلي وسام أبو علي جراديشار اشرف بن شرقى