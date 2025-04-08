أحمد حجازي يشارك في اكتساح نيوم للباطن بسباعية بدوري «يلو»

شارك النجم المصري أحمد حجازي في المباراة التي اكتسح بها فريقه نيوم لمضيفه الباطن بنتيجة 7-2، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي الباطن، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».

تواجد أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل نيوم ضد الباطن، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

مباراة الباطن ضد نيوم

افتتح أحمد عبده التسجيل لرفاق أحمد حجازي في الدقيقة الثانية، ثم سجل كارلوس جونيور 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 8، 23، 24، و41.

وعاد أحمد عبده مجددًا للتهديف في الدقيقة 45+2، قبل أن يختتم الجزائري سعيد بن رحمة السباعية في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وجاء هدف الباطن الأول في الدقيقة 35 عن طريق أفونسو تايرا، وأضاف تيبولت بيري الهدف الثاني في الدقيقة 78.

بذلك، شارك أحمد حجازي في 17 مباراة مع نيوم هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتلك النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 63 نقطة، على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو»، بينما تجمد رصيد الباطن عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.