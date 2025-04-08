دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتأخر بهدف أمام الجيش الملكي في الشوط الأول

أنهى فريق الجيش الملكي المغربي الشوط الأول متقدما على بيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الجيش الملكي المغربي مبكرا عن طريق اللاعب يوسف الفحلي في الدقيقة 8 من بداية اللقاء.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة.

بيراميدز يكتسح الجيش الملكي برباعية

كان فريق بيراميدز قد اكتسح نظيره الجيش الملكي المغربي برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقتين 2 و 13 إبرهيم عادل في الدقيقة 38، ومصطفى فتحي بينما أحرز هدف الجيش الملكي اللاعب عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.