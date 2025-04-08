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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسّعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث آليات الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، على مستوى مدن المحافظة وقراها، وذلك في ضوء نسب التنفيذ لكل مشروع، كما تم بحث إمكانية إجراء دراسة ميدانية للطرق الزراعية والمناطق المكشوفة، ومنها منطقة الكورنيش، لتفعيل الإنارة بالطاقة الشمسية ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة".

ووجه محافظ قنا رؤساء المدن بإجراء دراسات ميدانية لأوضاع السكك الحديدية بالمراكز التي تمر بها، مع تحديد احتياجات كل مركز من مزلقانات وكباري وأنفاق، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، مع الالتزام بوضع أولويات واضحة لأعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية المقبلة، بما يعزز من خطط الاستثمار ويحقق الهدف النهائي من الخطة، وهو خدمة المواطن.

في ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين القيادات التنفيذية والقطاعات الخدمية، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من فرص الاستثمار داخل المحافظة.

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