بانوراما مشاهير ومتحف قومي في المركز الاستكشافي بمحافظة دمياط

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، بحضور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعماد يوسف، مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، وأماني أحمد طراف، مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالانابة عن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وشهدت نائبة المحافظ بانوراما لمشاهير دمياط، كما قامت بجولة داخل متحف دمياط القومي، حيث اطّلعت على المجسمات التاريخية التي تُجسّد مراحل مهمة من تاريخ المحافظة، مثل: "أسر لويس التاسع ومدينة دمياط قديماً، ودمياط في العصر الفرعوني والإسلامي، معركة فارسكور ورحيل لويس، ومجسمات للصناعات الشهيرة بالمحافظة كالأحذية، الألبان، الأثاث، وأسطول الصيد، وميناء دمياط القديم، ورأس البر قديماً، ومنطقة الجربي، ومجلس النواب (البرلمان المصري)، ومصنع الغزل والنسيج"، كما تفقدت القاعات المتخصصة مثل الكهف الجيولوجي، وقاعة نادي العلوم، ومجسم لقاع البحر، والركن الريفي.

وأشادت "نائب المحافظ" بالمحتوى التاريخي والعلمي الذي يقدمه المتحف، موجّهةً بإعداد فيديو توثيقي لعرضه خلال احتفالات عيد دمياط القومي، كما أكدت على أهمية تنظيم رحلات يومية للطلاب لتعريفهم بتراث المحافظة العريق واستفادتهم من المعلومات القيّمة المعروضة.

وأوضحت أن هذا يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الأماكن التعليمية والتاريخية، وتعزيز الوعي الثقافي والعلمي لدى أبناء دمياط، خاصةً النشء الجديد، موجهة إدارة السياحة بالمحافظة بادراج المتحف ضمن برامج الرحلات السياحية للمحافظة.