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الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه
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شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث اختتمت تعاملات اليوم دون أي تغيرات تُذكر مقارنة بجلسة أمس، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف الرسمي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لأحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار الرسمي ما يلي:

51.19 جنيه للشراء

51.33 جنيه للبيع

وتُعد هذه الأسعار مرجعًا أساسيًا لتسعير الدولار في بقية البنوك العاملة داخل السوق المصرية، وكذلك في المؤسسات المالية المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

فيما يلي أسعار الدولار الأمريكي اليوم في عدد من البنوك الكبرى في مصر:

البنك الأهلي المصري

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

بنك مصر

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

بنك القاهرة

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار في البنوك اليوم اعلى سعر صرف الدولار