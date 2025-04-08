أسعار الدولار مساء اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في البنوك المصرية

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 08:40 م

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث اختتمت تعاملات اليوم دون أي تغيرات تُذكر مقارنة بجلسة أمس، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف الرسمي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لأحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار الرسمي ما يلي:

51.19 جنيه للشراء

51.33 جنيه للبيع

وتُعد هذه الأسعار مرجعًا أساسيًا لتسعير الدولار في بقية البنوك العاملة داخل السوق المصرية، وكذلك في المؤسسات المالية المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

فيما يلي أسعار الدولار الأمريكي اليوم في عدد من البنوك الكبرى في مصر:

البنك الأهلي المصري

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

بنك مصر

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

بنك القاهرة

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

51.22 جنيه للشراء

51.32 جنيه للبيع